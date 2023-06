Príncipe Harry quería entrevistar a Vladimir Putin en podcast de Spotify que nunca se lanzó

El duque de Sussex traía algunas ideas en mente sobre su propio podcast…

Muchas especulaciones surgieron tras el anuncio de que Harry e Meghan terminaban su relación con Spotify, después de un contrato millonario de US$ 20 millones, con el que la pareja produjo solo una temporada de su podcast «Archetypes», presentado por la duquesa de Sussex.

Según fuentes, Spotify también esperaba el lanzamiento de un podcast presentado únicamente por el Príncipe Harry, pero eso nunca sucedió, de acuerdo con Bloomberg.

Harry les había presentado tres posibilidades de programa: un podcast sobre traumas infantiles, uno sobre ser padre y paternidad, y otro donde discutiría temas importantes como religión, cambio climático y más asuntos que impactan a la sociedad.

La última idea era la ‘menos cuestionable’ según informantes, porque el duque de Sussex tenía una longa lista de invitados famosos que supuestamente quería entrevistar.

«Harry supuestamente pensó en entrevistar al Papa Francisco para un episodio sobre religión», señala.

También tenía la pretensión de entrevistar a personalidades polémicas como el expresidente Donald Trump y el presidente de Russia, Vladimir Putin.

«Mark Zuckerberg de Facebook también estaba la lista de deseos del Príncipe Harry para su podcast de trauma infantil.

CEO DE SPOTIFY ROMPE EL SILENCIO

La semana pasada, la noticia del fin del contrato del príncipe Harry y Meghan Markle con Spotify se volvió viral después de que un ejecutivo de la compañía criticara al duque y la duquesa de Sussex, llamándolos «estafadores». Y ahora, según el diario «Daily Mirror», el CEO de Spotify, Daniel Ek, ha revelado la verdadera razón por la que el podcast «Archetypes», presentado por Meghan, y el acuerdo millonario han llegado a su fin.

Daniel Ek admitió que la empresa estaba “pagando e invirtiendo demasiado”, y que la principal razón de la ruptura es que ‘Spotify busca eliminar todo contenido que no satisfaga las demandas del público’. Y ese fue el caso.

«Vamos a ser muy diligentes en la forma en que invertimos en futuros acuerdos de contenido. Y los que no funcionan, obviamente, no los vamos a renovar», dijo en una entrevista con la BBC.

«Los que están funcionando, obviamente los analizaremos caso por caso en función del valor relativo», confirmó Ek.

Según el Daily Mirror, Harry y Meghan no fueron las únicas celebridades que rescindieron su contrato con Spotify. El año pasado, Michelle Obama rescindió su contrato después de un acuerdo por valor de 25 millones de dólares.

La estrategia implementada en 2020, que consistía en tener acuerdos de exclusividad con grandes nombres del mundo del entretenimiento, parece que ya no estaba funcionando y por eso Spotify tomó la decisión de “cortar cabezas” y dejar fuera aquellos contenidos que no alcanzan un alto número de oyentes o que además no producen contenido.

Según la publicación, en el caso de Meghan, su proyecto solo ofreció 13 horas de contenido el año pasado: 12 episodios de su podcast «Archetypes» y un especial navideño.