Príncipe Harry y Maghan Markle “serán dejados de lado” en eventual reorganización de la realeza

Ante la posible abdicación de la Reina para su hijo Charles, éste quiere reorganizar y adelgazar la estructura, dejando a Harry y Meghan fuera.

Se rumora que la reina Elizabeth II está considerando seriamente dejar el trono, y entregar las riendas cuando cumpla 95 años el próximo año.

Y aunque queda por ver si el próximo gobernante es el heredero aparente, el príncipe Charles, o su hijo, el príncipe William, de cualquier manera el palacio está listo para una gran reorganización.

Un resultado sugerido del nuevo régimen, previsto por expertos reales, es que Harry y Meghan ya no jugarán un papel en el futuro de la monarquía, según sugiere un experto real a la revista New Idea.

En declaraciones a US Weekly, el ex mayordomo de la difunta princesa Diana, Paul Burrell, cree que el príncipe Charles probablemente no incluirá a Harry y Meghan en su plan con visión de futuro.

“Charles ha dejado bastante claro que tiene la intención de adelgazar la monarquía y reducir el número de miembros de la familia que trabajan a tiempo completo a aquellos en la línea inmediata de sucesión”, dijo Paul.

El ex mayordomo continuó alegando que cualquier persona que se considere que está aprovechando su estatus para sus negocios personales será enviada a empacar bajo el estricto nuevo régimen de Charles.

Con Harry y Meghan sin mostrar signos de regresar al Reino Unido, un informante del palacio hizo afirmaciones similares sobre los Sussex que se hicieron eco de los comentarios de Paul.

“Visitarán el Reino Unido y continuarán con su trabajo de caridad, pero Harry y Meghan no tienen ningún interés en volver a ser miembros de la realeza a tiempo completo”, afirmó la fuente.

Los rumores sobre la disminución del papel de Harry y Meghan en la monarquía se produjeron después de que se informara que la reina le dio a su nieto un mensaje claro al no incluirlo en el memorial del recuerdo, el pasado domingo.