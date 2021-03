Príncipe Philip le grita a un invitado de palacio: “¿Estás tratando de matarme?”

Durante una entrega de premios hace unos años, Philip se incomodó por el descuido de uno de los invitados.

El príncipe Philip grita con un invitado del palacio por supuestamente intentar “matar” al príncipe consorte en una entrega de premios hace unos años.

La noticia sobre el comentario del príncipe al invitado fue presentada por el periodista Jeremy Vine y le dijo a Channel 5: “Fui a un premio del Duque de Edimburgo una vez. Permitieron que la gente entrara y me puse muy nervioso por conocer al Príncipe Philip hace unos cinco años. “

“Tenía una botella de agua y me di cuenta de que no debería intentar estrecharle la mano con una botella de agua, así que la dejé en el suelo. Vino y me habló un poco sobre Radio 2 y luego dio un paso adelante y estuvo a punto de poner su pie en la botella, él la vio y me dijo, ‘¿estás tratando de matarme?’ “.

Claro está que ofrecí disculpas, y todo quedó en buenos términos, añadio Vine.