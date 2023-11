Príncipe William y Príncipe Harry intercambiarán regalos de Navidad entre sus hijos

Pese a los conflictos familiares, ellos seguirán con una de las tradiciones de la realeza…

A pesar de las tensiones actuales en la familia real, el príncipe William y la princesa Kate Middleton planean enviar regalos de Navidad a los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie y Lilibet, en un gesto de buena voluntad. Esta decisión de mantener la tradición del intercambio de regalos entre sobrinos y sobrinas indica el deseo de preservar el vínculo entre las dos familias, aunque actualmente no sean cercanas, revela el periódico «The Sun».

Una fuente cercana a la realeza sugiere que la relación entre el príncipe Harry y el rey Charles también puede estar mejorando, como lo demuestra la reciente llamada telefónica del duque de Sussex a su padre en su 75 cumpleaños.

El monarca invitó a su hijo y a su familia, que ahora viven en Estados Unidos, a pasar la Navidad con ellos. Si bien es poco probable que el duque y la duquesa de Sussex asistan a la cena familiar, se espera que se reúnan con el rey en algún momento de los primeros días del año.

El año pasado, el editor real del Sunday Times, Roya Nikkhah, dijo: “Lo crean o no, los galeses y los Sussex están intercambiando regalos de Navidad este año. A falta de una buena relación entre las parejas, William y Kate no privarán a Archie y Lilibet de un regalo bajo el árbol. Y en una tradición real que aún sigue el equipo de Sussex, Harry y Meghan también enviaron regalos a George, Charlotte y Louis. No habrá intercambio de regalos entre adultos.»