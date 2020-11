Príncipes William y Harry podrian verse las caras en boda de Brooklyn Beckham

Victoria Beckham ha invitado a los duques de Sussex y a los de Cambridge a la boda de su hijo con Nicola Peltz.

El príncipe Harry, Meghan Markle, el príncipe William y Kate Middleton han sido invitados por Victoria Beckham a la boda de su hijo Brooklyn Beckham, quien anunció su compromiso con la actriz estadounidense Nicola Peltz en julio, publica este domingo el diario Express.

Según los informes, Victoria se ha acercado a la duquesa de Sussex este año luego de la decisión de ella y el príncipe Harry de renunciar como miembros de la realeza.

La Sra. Beckham y su esposo, la estrella del fútbol, ​​David, son amigos tanto de los Sussex como de los Cambridges.

Pero los observadores reales han notado que las dos parejas reales apenas se hablaron durante su última aparición pública en el servicio del Día de la Commonwealth en marzo.

Una fuente le dijo al diario inglés The Mirror: “Victoria ha estado ayudando a Meghan con su mudanza a Los Ángeles y Meghan ha ayudado a promover la línea de moda de Victoria”.

“Pero a Vic le ha preocupado invitar a Meghan y Harry junto con Kate y William a la boda”.

“No solo le preocupa cómo se sentirán todos al verse juntos, sino también cómo la atención sin duda se desviará de Brooklyn y Nicola”.

La fuente agregó: “David instó a Vic a no estresarse por eso y ha insistido en que la familia real sabrá cómo manejar la situación”.

Brooklyn, de 21 años, y su prometida han pospuesto su boda hasta 2022 debido a la pandemia de coronavirus.

Está planeando organizar dos eventos de boda, uno en Florida y el otro en los Cotswolds para ambos lados de la familia.

Nicola, de 25 años, es hija del magnate estadounidense Nelson Peltz.

Peltz es conocida por sus papeles en las películas The Last Airbender y Transformers: Age of Extinction.

