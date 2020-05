Productora de Deadpool 2 fue multada en US$300 mil por muerte de doble de acción

CF Vancouver Productions LTD fue multada por violaciones de seguridad por la muerte en 2017 de la actriz doble de riesgo Joi Harris.

La compañía de producción detrás de Deadpool 2 ha sido multada con casi US$ 300,000 por violaciones de seguridad por la muerte en 2017 de la actriz doble de riesgo Joi Harris.

Harris, de 32 años, fue asesinada cuando la arrojaron de la motocicleta en la que viajaba a través de una ventana de vidrio mientras filmaba su primer truco cinematográfico, una escena para la actriz Zazie Beetz en Vancouver, Canadá.

Después de evaluar la situación, la agencia estatutaria WorkSafeBC ha impuesto la multa a TCF Vancouver Productions LTD por no proporcionar un lugar de trabajo seguro para Harris, informó Deadline.

Una investigación encontró previamente que la muerte de Harris fue el resultado de un extraño accidente después de que la experimentada motociclista continuó viajando más allá de un punto de parada planificado en el set, golpeando una acera de concreto y siendo arrojada por la ventana de un edificio.

Ella no había estado usando un casco de seguridad, ya que el personaje de Beetz, Domino, no estaba usando uno en la escena, y murió en el impacto.

En su nueva investigación, WorkSafeBC dictaminó que la compañía de producción había cometido cinco violaciones de la Ley de Compensación a los Trabajadores y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que incluía: “… no identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos de la actividad laboral y fallas para proporcionar una supervisión adecuada … no proporcionar una supervisión adecuada con respecto a esta actividad laboral e instruir al ejecutante de acrobacias para que no use cascos de seguridad mientras conduce la motocicleta “.

Un representante de la agencia dijo: “El objetivo principal de una sanción administrativa es motivar al empleador que recibe la sanción, y a otros empleadores, a cumplir con los requisitos de seguridad y salud ocupacional y mantener seguros sus lugares de trabajo”.

Antes de unirse a la filmación, Harris, de 32 años, fue la primera mujer afroamericana con licencia para competir activamente en las carreras de la Asociación Americana de Motociclistas.

Deadpool 2 fue protagonizada por Ryan Reynolds como el personaje de Marvel Comics, filme que fue lanzado en mayo de 2018.