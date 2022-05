Rapera gana más de US$ 50 millones con OnlyFans

Bhad Bhabie, de 19 años, comparte sus ingresos de la red social…

La rapera de 19 años Bhad Bhabie ya puede dejar el micrófono si quiere. La joven, cuyo nombre verdadero es Danielle Bregoli, se ha convertido en una de las reinas de la plataforma OnlyFans, donde ya se embolsó ¡US$ 52 millones!

Pero aunque es famosa en la plataforma adulta, la cantante quiere ser reconocida por sus logros musicales.

La primera vez que ella surgió fue en 2016 cuando apareció en el programa de televisión de Dr. Phil con su mamá que la catalogaba de una chica rebelde.

En un video obtenido por el sitio TMZ, ella dijo: “No es algo que simplemente diga, ‘Oh, sí, estoy tan enamorada de ser la chica que se hizo famosa por estar en ‘Dr. Phil’ y decir cosas locas.’ … no… llámame la mujer más joven de la década en ser platino. Llámame cosas así. Hay muchas más cosas (…) o ¡la chica que ganó más de 50 millones de dólares en OnlyFans!”, señaló.

Mucha gente no le creyó que se ganara todo eso en OnlyFans por lo que la influencer compartió una captura de pantalla con sus más de 16.3 millones de seguidores en Instagram en un intento de probar lo que decía, al mismo tiempo que agradeció a su equipo por su apoyo.

Bhad hizo su página en OnlyFans una semana después de cumplir 18 años en 2021, y cobra de sus millones de suscriptores US$ 23,99 mensuales.

La captura de pantalla también mostró que el año pasado, la estrella recaudó más de US$ 16 millones en tarifas de suscripción, más US$ 25 millones adicionales en tarifas de mensajes privados y US$ 161,000 adicionales en propinas que, después de que OnlyFans tome su parte, lleva sus ganancias personales a un total de poco más de US$ 42,3 millones.