Raquel Olmedo ya no se encuentra intubada por causa de la Covid-19

La actriz y directora de 83 años está evolucionando favorablemente tras haberse complicado por el coronavirus.

Susana Zabaleta informó que la actriz Raquel Olmedo ya no estaba intubada, y que estaba evolucionando favorablemente del covid-19.

“Ya no está intubada”, reveló Zabaleta al programa ‘Hoy’. Así mismo, la compositora y cantante Lolita de la Colina, gran amiga de Raquel Olmedo también compartió las buenas noticias acerca del estado de salud de la actriz de origen cubano: “El reporte más reciente del médico dice que Raquel está mejorando, que está pudiendo respirar mejor y estarán comunicándose diariamente…XIOMA tenemos que grabar un tema nuevo”, expresó Lolita, quien informara de que Olmedo había tenido que ser hospitalizada por complicaciones de coronavirus.

La famosa cantautora pidió a los medios esperar nuevas informaciones: “A mis amigos de la prensa, les pido que por favor no me hablen, no hay nada más que decir por el momento. Los mantendré informados a través de Facebook, esperemos que siga dando pasos de mejoría”.