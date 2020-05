Ray J y su esposa Princess Love se divorcian

Princess presentó documentos legales el jueves (07 de mayo) en un tribunal de Los Ángeles.

El cantante y personalidad de televisión Ray J y su esposa, Princess Love, han dado por finalizado su matrimonio de cuatro años, pues ella ha solicitado el divorcio.

Princess presentó documentos legales el jueves (07 de mayo) en Los Ángeles, según The Blast. La pareja se casó en agosto de 2016 y su hija, Melody, nació en mayo de 2018.

Los rumores que sugieren que la pareja estaba fuera de control durante meses, desde que Ray J dejó a su esposa e hija embarazadas en Las Vegas después de que la familia asistiera a los Premios BET Soul Train Awards, en noviembre (2019).

Se separaron durante las vacaciones, pero se reconciliaron públicamente después del nacimiento de su hijo, Epik, en diciembre.

Los problemas de la pareja han sido ampliamente cubiertos en el reality show Love And Hip Hop, y Ray J, según los informes, se ha autoaislado de su esposa e hijos en las últimas semanas durante la cuarentena del coronavirus, a pedido de su esposa.

El cantante reveló recientemente que ha estado escondido en un hotel a 10 minutos de la casa familiar de Los Ángeles, ya que Princess ha impuesto reglas estrictas sobre las interacciones sociales.

Ray le dijo a Page Six que se le ordenó entrar en cuarentena durante al menos siete días, cada vez que ignora las pautas de distanciamiento social y se mezcla con personas con las que no está viviendo, solo para asegurarse de no poner a Princess o sus hijos en riesgo de contagio del COVID-19.

Y ella ha estado vigilando de cerca sus actividades a través de las redes sociales. “Estoy solo en este momento. No quiero ponerme en cuarentena solo “, se quejó. “Sigo diciéndole a Princess, pero ella dice:’Si veo a una persona allí contigo, debes comenzar de nuevo’. Así que realmente tengo que encerrarme, porque realmente extraño a mis hijos”, dijo Ray J.