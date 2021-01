Rebel Wilson dice que el trato hacia ella mudó tras perder peso

La comediante asegur que ahora que está con una figura más esbelta, es mejor tratada.

Rebel Wilson habla de cómo es ahora su vida después de quitarse algunos kilos de peso, asegurando que ella sigue siendo la misma persona, pero observa la reacción de los demás.

La actriz ha sufrido una transformación por haber perdido peso, pero ella afirma que su autoestima y su estabilidad emocional era la misma cuando usaba tallas más grandes: “Me gusta pensar que me veía bien en todos tamaños y siempre he tenido mucha confianza, siempre he sido muy segura”.

Wilson confesó que lo que le llama la atención es cómo reacciona a ahora la gente ahora que está más esbelta: “Creo que lo que ha sido realmente interesante para mí es cómo te tratan otras personas. A veces, al ser más grandes la gente no necesariamente te mira dos veces. Ahora que estoy en buena forma, la gente ofrece llevar mis compras al auto y abrirme las puertas, y me dije: ‘¿Esto es lo que otras personas experimentan todo el tiempo?’”.