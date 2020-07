Reconciliación entre Will Smith y Jada Pinkett fue “un milagro”

La pareja reveló que seguir juntos “no ha sido fácil”, sobre todo por un episodio de infidelidad.

El matrimonio formado por Will Smith y Jada Pinkett por fin ha revelado que no fue fácil, pero que su relación superó la infidelidad de Jada con el intérprete de hip hop August Alsina.

Fue precisamente en el programa de Facebook que conduce Jada, en la que la pareja de los Smith habló sobre el tema, y donde la actriz confesó su relación con el artista, quien no paraba de mencionar ese capítulo de su vida, y que tanto Jada como Will se empeñaban en negar.

Por fin lo hicieron en ‘Red Table Talk’, y Will Smith admite que es casi un ‘milagro’ que hayan superado este tremendo bache, uno más de los muchos que han vivido durante su matrimonio.

El actor no se explica cómo pudo seguir conviviendo con su esposa, y asegura que ‘el matrimonio no es para los débiles de corazón’, y declaró: “Hay ciertas cosas que hay que pasar, y que acaban reforzando el amor”.

Jada Pinkett y Will Smith tienen 20 años de casados, y tiene dos hijos: Jaden y Willow, quienes también se dedican al mundo del espectáculo.