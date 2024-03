Reina Camilla habla de la salud de Kate Middleton

La esposa del Rei Charles III revela como está na Princesa de Gales…

Durante su aparición pública, la reina Camilla ofreció una actualización esperanzadora sobre la salud de la princesa Kate Middleton, después que ella anunciara públicamente su diagnóstico de cáncer.

«Sé que Catherine está encantada con todos los amables deseos y apoyo», dijo Camilla, de 76 años, a los observadores reales durante una excursión al mercado de agricultores de Shrewsbury el miércoles 27 de marzo, según usuarios de las redes sociales.

Camilla fue fotografiada saludando al público durante su salida e incluso recibió una rosa en un momento. También sostuvo un cartel que decía: «Envía amor a Kate», ofreciendo más apoyo a su nuera.

Kate, de 42 años, dijo que su diagnóstico de cáncer fue un «gran shock» para ella y su familia.

«Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida», dijo Kate mientras agradecía a los fans por su «apoyo» y “comprensión” en medio de su ausencia.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Kate explicó que ella y su esposo, el príncipe William, han estado tratando de “procesar y gestionar esto en privado” por el bien de sus tres hijos, el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8, y el príncipe Louis, de 5.