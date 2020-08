Revelan el nombre del perro labrador adoptado por Meghan Markle y el príncipe Harry

En el nuevo libro ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ se revela el nombre de la mascota.

Hasta ahora, nadie sabía el nombre del perro Labrador que la duquesa Meghan y el príncipe Harry adoptaron en 2018, poco después de su boda en Inglaterra.

Los duques de Sussex nunca revelaron el nombre de la mascota, pero según la revista People, en el nuevo libro ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’, escrito por los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand, ex corresponsales reales , el nombre es: Pula.

Aunque la pareja lo mantuvo en secreto, Meghan insinuó en 2018 al referirse a la perra como “ella”, diciendo que la gente sigue “equivocando su nombre”.

El nombre del labrador negro proviene de la moneda de Botswana, que es el país africano donde Harry tomó a Meghan cuando comenzaron a salir.

Además, Pula significa ‘lluvia’ en Setswana y, con la escasez de lluvia en el país, se considera una bendición y es muy valioso.

El viaje a Botswana fue memorable y significativo para la pareja, y el año pasado Meghan ‘recreó’ el viaje para el cumpleaños 35 de Harry, haciendo un campamento en su patio trasero, similar a lo que vivían en suelo africano.