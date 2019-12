Robbie Williams está orgulloso de su “máximo logro” en los últimos años

Para el cantante británico lo máximo ha sido “mantenerse sobrio y fiel”.

Robbie Williams disfruta hoy de una vida muy equilibrada, tanto en lo profesional como en lo personal, y confiesa que su mayor logro en los últimos años han sido la sobriedad y la monogamia.

El músico británico dijo en el programa austaliano ‘A Current Affair’: “¿Cuál es mi gran logro? Pues diría que la monogamia, sí, porque no estaba previsto, y me imagino que también la sobriedad”.

Williams agregó: “ Podría decir que lo mejor que he conseguido son mis hijos, pero la verdad es que de eso no me puedo atribuir demasiado mérito. Pregúntale a Ayda si no”.

Su relación y matrimonio con Ayda Field sin duda cambió la vida alocada y de excesos de esta estrella del pop, quien no deseaba tener hijos, pues pensaba que esto ‘arruinaría la fiesta’ de su vida en común con su mujer, sin imaginar que por el contrario, sus tres hijos vendrían a traer alegrías y llenar huecos que él no imaginaba.