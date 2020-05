Robbie Williams fue víctima de la ansiedad

El cantante vivió episodios de ansiedad por estar separado de sus hijos y su esposa durante la crisis del Covid-19.

La ansiedad de Robbie Williams por no poder ver a su familia en medio de la pandemia de coronavirus fue “apocalíptica”.

El intérprete británico admite que realmente luchó para sobrellevarlo cuando pensó que el virus mortal le impediría ver a sus hijos: Theodora, siete, Charlton, cinco, Colette, 20 meses, y Beau, tres meses, y su esposa, Ayda Field, y lo afectó tanto que sintió que estaba “comenzando a tener los síntomas de entrar en pánico”.

Él dijo: “Mi proceso de pensamiento en ese momento era ‘No puedo llegar a mis hijos, no puedo llegar a mi esposa. Es apocalíptico. Y luego pensaba, ¿qué pasa si la pandemia se hace más grande? y la mierda se pone más seria y no puedo llegar a mi gente? Y para esos momentos, y el ataque psíquico que proviene de los medios y las noticias, realmente alimentó mi ansiedad y sentí que estaba empezando a tener los síntomas “.

Y Robbie admite que la oración realmente lo ayudó a través de su batalla de salud y sus “graves preocupaciones” que la rodean.

Hablando en su podcast (Staying) At Home with the Williamses, agregó: “Así que conseguí un lugar a la vuelta de la esquina y comencé a sentir que tenía los síntomas de Covid. Y comencé a entrar en pánico y empecé a tener preocupación y tiempos de pánico y preocupación severos, es como en caso de emergencia romper el vidrio. Y cuando rompo el vidrio, me pongo de rodillas y rezo … Así que me senté y recé. Me senté y me puse de rodillas y recé, y pensé qué significa el amor para mí? Y pensé en mi esposa y en la forma en que me mira”.