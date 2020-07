Robbie Williams ha sucumbido a una nueva adicción durante la cuarentena

El músico británico reveló en una entrevista a una revista su nueva adicción: los videojuegos.

El cantante Robbie Williams, desde que se casó con Ayda Field, ha luchado por mantenerse sobrio, alejado del alcohol y drogas, pero confiesa una nueva adicción que ha desarrollado en este tiempo de confinamiento.

El músico británico reveló la nueva adicción a la asociación de la revista Weight Watchers, y dice haber sucumbido a los videojuegos, en específico, un juego de golf, al que le dedica varias horas durante la noche, y lo mejor de todo, es que ha suplido con este juego las copas de vino que se tomaba para relajarse.

“Esto le decía a Ayda mi esposa, mis adicciones se manifiestan todos los días, pero se canalizan de otras maneras. Como anoche, no me podía dormir, que me pasa con frecuencia, pues me puse a jugar golf online, es algo que me encanta hacer ahora que los niños ya están en la cama. Es como cuando me tomaba un par de copas de vino para relajarme”, dijo el artista, quien se ha mantenido sobrio desde 2007.