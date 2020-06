Robbie Williams se ha comprado su primer smartphone

El cantante revela que desde hace 14 años no tenía un celular, así que está feliz con la novedad.

Robbie Williams tiene finalmente un teléfono móvil después de 14 años. El cantante reveló al diario The Sun que desde hace 14 años no tenía un celular, así que está feliz con la novedad, aunque dijo, que ya recibió una advertencia de su esposa Ayda Field de que está usando demasiado el dispositivo.

El artista dijo a la columna Bizarre del periódico:

“Ahora tengo un teléfono, porque no tuve un teléfono durante mucho tiempo. Anoche, mi esposa dijo: ‘Estás demasiado en tu teléfono’ y tiene razón. Entonces ahora tengo que colgar mi teléfono, aunque lo estoy usando ahora, y luego tengo que descubrir a qué voy a ser adicto, mi nueva adicción, siempre y cuando no sean pastillas o alcohol o polvos, no me importa. Tiene que haber algo. Apago un fuego y aparece otro”, señala.

Mientras tanto, el cantante de 46 años confesó recientemente que tuvo ansiedad por no poder ver a su familia durante su cuarentena por el coronavirus, y eso lo dejó muy mal.

Como estuvo lejos de ellos cuando estalló la pandemia, al volver a casa tuvo que aislarse por el bien de su esposa y sus hijos.

La pareja tiene a Theodora, de siete años, Charlton, de cinco, Colette, de 20 meses, y Beau, de tres meses.

“Mi proceso de pensamiento en ese momento era ‘No puedo estar cerca de mis hijos, no puedo llegar cerca a mi esposa. Fue apocalíptico (…) realmente alimentó mi ansiedad y sentí que estaba comenzando a tener los síntomas. Empecé a entrar en pánico y empecé a preocuparme, así que me senté y recé”, recuerda.