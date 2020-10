Roberto Gómez Fernández lucha por el regreso de ‘El Chavo del 8’

El hijo del creador de la serie, dice que no descansará hasta que el programa vuelva a sus transmisiones en alguna televisora.

Roberto Gómez Fernández declaró que no descansará hasta que vuelva a la televisión ‘El Chavo del 8’, y asegura no haber quedado en pleito con Televisa, donde espera se transmita la bioserie de Chespirito que él prepara.

“No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie de Chespirito, por muchas razones, pero al final sucederá, tenemos que ser pacientes. Hemos recibido muchas manifestaciones por la salida del aire, y lo que puedo decir es que va a regresar, la familia no descansaremos hasta que suceda”, dijo el conocido productor.

Gómez Fernández asegura que no quedó en pleito con Televisa, donde espera se transmita la serie que prepara basada en la vida de su papá Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’: “Esperamos estar en su producción el próximo año, y aquí en México no veo otro lugar donde se transmita que no sea en las pantallas de Televisa”.

De la bioserie, el productor comentó: “Queremos que la gente conozca al Roberto que vieron en pantalla, pero también al que no vieron, al padre, al esposo, al hombre trabajador con sueños, pero también con muchos errores en el camino, no es un homenaje, sino reflejar a este genio con sus virtudes y grandes defectos”.