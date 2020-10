Daniel Bisogno se vuelve a burlar de Dulce María

Al igual que como lo hizo hace años, Bisogno se burló leyendo un poema escrito por la artista en su libro “Dulce amargo”.

Daniel Bisogno se burla de poemas de Dulce María, durante la transmisión en vivo de ‘Ventaneando’, por lo que fue muy criticado por los fans de la cantante.

El conductor leyó un fragmento de un poema escrito por Dulce María, en un libro que publicó ya hace varios años y que se titula “Dulce amargo”, sobreactuando la lectura de las frases escritas por la artista, provocando la risa burlona de sus compañeros del programa.

La actitud de Bisogno no agradó a los seguidores de la ex RBD, quienes no tardaron en enviarle mensajes criticando su actitud en contra de Dulce María, quien no pudo estar en el concierto virtual del reencuentro de RBD, debido a su embarazo.