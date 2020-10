Paulina Rubio sube un video para reivindicarse

La cantante ha roto el silencio tras bochornosa transmisión que realizó hace meses, donde se le ve bajo influencia.

Paulina Rubio sube un video en el que intenta reivindicarse tras su terrible aparición, durante un en vivo en el que se le vio en mal estado, como si estuviera bajo el influjo de alguna sustancia.

Paulina apareció en un en vivo con el propósito de promocionar el macroconcierto One World: Together at Home, organizado por Lady Gaga, y el estado de la Chica Dorada provocó muchas críticas y comentarios negativos en contra de la cantante, quien así reaccionó después: “Una mujer como tú. Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar heridas que me dejaron los comentarios hirientes”.

“El bullying te lastima, a mí me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista, no para volver a empezar, sino para darle vuelta a la página e iniciar una nueva”.

La intérprete de ‘Mío’ así concluyó: “Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años, me he caído y hoy me levanto de nuevo.

“Mi futuro es y será siempre la música, así es la vida, llena de esperanza y fe, estoy lista, aquí estoy. Los amo siempre, su Pau”, escribió Paulina al pie del video, en el que reconoce su error: “Soy un ser humano, la riego, meto la pata, pero también aprendo de mis errores, lo que empezó como un concierto en vivo y aportar mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida”.