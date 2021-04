Roberto Palazuelos revela el motivo por el que no demandó a Luis Miguel

El actor y empresario dice que pudo haber ganado “millones” en demanda al cantante y a Netflix por incluirlo en bioserie.

Roberto Palazuelos revela el porqué no demandó a Luis Miguel y a la productora de la bioserie de Netflix por incluirlo en la historia, la cual dijo, cayó en muchas falsedades.

El actor y empresario comentó a ‘Ventaneando’: “Tuvieron suerte de que por el aprecio que hay, sobre todo por el gran aprecio que le tengo a Miguel Alemán no los demandé, porque si yo los hubiera demandado les hubiera bajado varios millones de dólares”, dijo Roberto, quien no estuvo de acuerdo en la manera en que lo retrataron en la historia, poniéndolo como antagonista y cayendo, según afirmó, en muchas situaciones que en la vida real no sucedieron.

Palazuelos apoyó la decisión de Aracely Arámbula de no permitir que la incluyeran en la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La serie’, y señaló que es una mujer de armas tomar, y que si no tienen cuidado, se pueden meter en un problema legal que les pueda costar mucho dinero.