Robin el compañero de Batman se asume bisexual en un nuevo cómic

El compañero de Batman se ha revelado como bisexual en un nuevo cómic. En el último número de la serie de antología Batman: Urban Legends, el chico maravilla, Tim Drake, acepta una cita con otro chico.

Tim es al menos el tercero de al menos cuatro hombres que usan las medias verdes y rojas junto al Caped Crusader, pero con el hijo de Batman asumiendo el manto en los últimos años, ha atravesado una especie de crisis de identidad.

Desde entonces, ha adoptado una variedad de nombres, desde Red Robin hasta Drake, y en la historia de Sum Of Our Parts, se vuelve a conectar con un viejo amigo, Bernard Dowd, que apareció por última vez en el cómic en 2005.

A medida que avanza la historia, los sentimientos de Tim por Bernard parecen más que amistosos. Al verlo en la cena, Tim piensa, “parece que han pasado años pero todavía se ve … todavía se ve …” antes de que la pareja se abrace.

Sin embargo, Bernard es secuestrado por un nuevo villano, el Monstruo del Caos, en medio de la cena y Bernard insinúa durante su fuga que sabe que Tim es Robin, diciendo que deseaba “haber terminado nuestra cita”.

La pareja llega a un lugar seguro, y al final del número, Tim le dice a Bernard: “He estado pensando mucho en esa noche y no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero Me gustaría averiguarlo “.

Bernard luego le pide a Tim una cita legítima, que el joven héroe acepta.

La escritora Meghan Fitzmartin trabajó en la historia con la artista Belén Ortega y el colorista Alejandro Sánchez, según informaciones de SkyNews.

Tim Drake es el último personaje LGBT + en unirse al universo DC. En 2006, se anunció una nueva encarnación lesbiana de Batwoman, junto con otros personajes lesbianas, como la oficial de policía de Gotham City, Renee Montoya, y la capitana de policía Maggie Sawyer.

DC también reveló en 2015 que Harley Quinn y Poison Ivy de Suicide Squad eran novias “sin monogamia”.