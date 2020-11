Robin Williams luchó hasta el último día por su salud mental

Zak Williams, el hijo del actor, asegura que su padre puso el máximo esfuerzo por vencer sus problemas mentales, hasta que perdió la batalla.

Zak Williams, el hijo del actor Robin Williams, aseguró que su padre luchó hasta el último momento de su vida por mantener su salud mental y estar bien para los demás.

En entrevista con el Dr. Oz Show, Zak aseguró que el actor hizo su mejor esfuerzo para superar la depresión, la que al final lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida en 2014: “Lo principal para mí fue darme cuenta de que hizo todo lo posible por mantenerse bien, y así mismo estar bien para los demás. Estaba claro que priorizó su salud mental durante la mayor parte de su vida, al menos eso fue lo que yo experimenté con él”.

Zak Williams confesó que después de la muerte de su padre también cayó en depresión, refugiándose en el alcohol, situación que logró superar con esfuerzo y la ayuda de familiares y profesionales de salud mental: “Me encontré tocando fondo, me encontré queriendo solo beber alcohol y no pensar, pero me di cuenta de que no quería seguir viviendo así”.

Su experiencia en una institución de rehabilitación fue muy positiva en él, liderando actualmente una organización de ayuda a personas con problemas mentales: “Es muy importante el servicio que hago hacia otros, encontré en los grupos de autoayuda un espacio para mejorar. Es muy saludable para mí”.