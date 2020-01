Ronnie Wood revela que al rehabilitarse Keith Richards lo llamó “perdedor”

El músico de ‘The Rolling Stones’ aseguró que contrario a otros compañeros, Richards lo criticó por alejarse de vicios.

Ronnie Wood habla de lo orgulloso que se siente de haberse alejado de las drogas y el alcohol, aunque revela que su compañero Keith Richards en su esfuerzo, lo llamó perdedor.

En entrevista con la revista musical MOJO dijo: “La primera vez que me subí al escenario limpio fue en este club de Canadá, en el primer concierto de nuestra gira en 2005, la verdad estaba aterrado, pero Mick Jagger me susurró al oído: ‘Está bien, puedes hacerlo, no te preocupes’…pero Keith me dijo: ‘La rehabilitación es para perdedores’, como insinuando que era una persona débil”.

El músico de 72 años, padre de 6 hijos, reconoce y se congratula de su esfuerzo día a día por mantenerse sobrio: “Creo que se necesita mucha fuerza de voluntad para abandonar esos hábitos, y para mantener la fe en tí mismo. Estamos hablando de un camino duro, lleno de baches y sin garantías de ningún tipo”.