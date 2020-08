Rose McGowan acusa a cineasta ganador del Oscar de abuso sexual

La actriz ha acusado al cineasta ganador del Oscar Alexander Payne de abuso sexual, cuando ella solo tenía apenas 15 años.

La actriz Rose McGowan acusa al cineasta ganador del Oscar Alexander Payne de abuso sexual, cuando ella tenía apenas 15 años.

“Alexander Payne: hiciste que me sentara y me pusiste una película de ‘soft-porno’ que dirigiste para Showtime con un pseudónimo. Aún me acuerdo de tu apartamento en Silverlake. Estás muy bien dotado. Después me dejaste en la esquina de la calle”, escribió McGowan en un mensaje publicado en Twitter.

Después en otro tuit expresó: “Solo quiero un reconocimiento y una disculpa. No quiero destruirte”, dijo la actriz al creador de cintas como ‘Los descendientes’ y ‘Entre Copas’.

Rose McGowan ha sido una de las más activas personalidades del movimiento #MeToo, surgido para acabar con el abuso y acoso sexual en Hollywood, cuyo principal depredador Harvey Weinstein se encuentra purgando una condena en prisión.