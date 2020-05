Rose McGowan desearía haber abandonado Hollywood hace mucho tiempo

La artista dice que el activismo y su nueva faceta como cantante han sido “un alivio”.

La actriz Rose Mcgowan desea haber dejado Hollywood hace mucho tiempo. La ex estrella de Charmed, de 46 años, le dijo a Yahoo que sus nuevas actividades de activismo han demostrado ser un alivio para la vida en la industria de la actuación y, mientras se prepara para aventurarse en la música con su álbum debut, Planet 9, dijo que el cambio de carrera le ha ayudado a “calmar los traumas pasados”.

“Era mi trabajo diario. Me absolví muy bien, pero no fue el amor de mi vida “, reflexionó. “Me negué a renunciar a quien era para quedarme en un sistema (de Hollywood), con el que estoy en desacuerdo fundamentalmente y que creo que es un culto. Y luego me colocan en la lista negra después de ser agredida sexualmente, y ¿qué trabajo estás haciendo?”

“Entonces fue como tomar las heces y raspar el fondo del barril tratando de obtener el papel que podía. Esa es solo una manera horrible de vivir. Y no es artísticamente donde vivo”.

Si bien admitió haber estado “sola como el infierno” durante muchos años, la estrella, quien alegó que fue violada por el deshonrado productor Harvey Weinstein en el Festival de Cine de Sundance de 1997, confesó que cree en cualquier camino que haya tomado en su vida, habría ha enfrentado abuso sexual.

“Creo que siempre iba a ser así. Por extraño que parezca, durante toda mi vida tuve un miedo mortal de ser agredida sexualmente, como creo que la mayoría de las mujeres tienen. Es solo un miedo común, el tipo que entra por la noche con una máscara en la cara. Eso es aterrador “, continuó Rose.

“Es el Boogieman. Pero nuestro “Boogieman” suele ser alguien que conocemos, incluso si es solo en una reunión de desayuno, en mi caso, a las 10 de la mañana”.

“Desearía haber salido de Hollywood antes”, concluyó.