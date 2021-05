Rosie Rivera renuncia a seguir siendo directora de la marca Jenni Rivera

Ella asegura que hay personas de su propia familia en la que no quiere seguir trabajando.

Rosie Rivera sorprendió al renunciar a continuar siendo la directora de la marca Jenni Rivera, y revela que hay personas de su familia con quienes ya no puede continuar trabajando.

“Hay personas en mi familia con las cuales no se puede trabajar, es difícil, es difícil ser mujer, es difícil ser la menor, es difícil que no tengo experiencia en el medio, soy una mujer muy inteligente, soy una mujer que pide consejo cuando no sé algo y que se le puede confiar dinero, y eso lo sabía Jenni, y se lo agradezco”, es parte de lo que Rosie publicó en sus redes.

Rosie Rivera fue designada como albacea por la misma cantante, quien con esto revelaba la plena confianza que tenía a su hermana menor, pero también hizo surgir la inconformidad de algunos miembros de su familia: “Fui el blanco de mucho coraje”, dijo la empresaria y pastora religiosa: “No quiero que se me vea como una negociante de Jenni Rivera, porque no solo ustedes me ven así, mi familia también me ve así…no estoy quejándome, simplemente estoy diciendo que todos tenemos nuestro punto de transición, y he llegado a ese punto”.

Rosie dejó escapar algunas lágrimas con este anuncio, y junto con sus sobrinos, los hijos de Jenni, próximamente designarán a la persona que quede en su lugar, al frente de la marca Jenni Rivera.