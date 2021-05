Silvia Pinal no apoyará las “falsedades” de su nieta Frida Sofía

La actriz deja claro que no cree en las acusaciones que Frida ha hecho en contra del cantante Enrique Guzmán.

Silvia Pinal asegura que no apoyará las acusaciones hechas por su nieta Frida Sofía, ya que todo lo que ha declarado en contra de Alejandra y Enrique Guzmán, son falsedades.

La primera actriz dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda: “Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, adrede porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar”.

Doña Silvia también dijo estar muy molesta por la manera en que se ha tratado a su hija Alejandra, a quien se le ha etiquetado como una mala madre: “Estoy muy disgustada, se me hace muy injusto, totalmente injusto porque Aljeandra le da lo que no le ha dado su padre, cariño, respeto, colegios, no se mide en lo que le cuestan las cosas, Alejandra siempre ha sido buena madre”.

Silvia Pinal lamentó lo que está sucediendo con Frida Sofía, a quien dice, casi no ha convivido, pues su nieta ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos.