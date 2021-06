Rosie Rivera tuvo una recaída en sus adicciones

La hermana de la fallecida Jenni Rivera confiesa que durante la pandemia, tuvo una recaída y volvió a beber.

Rosie Rivera confesó que recayó en el alcohol, durante la pandemia, y hasta ahora se sintió fuerte para hablar sobre ello.

En un en vivo que Rosie realizó, se sinceró con sus seguidores: “…plena pandemia, no culpo a nadie más que a mí”.

” Durante muchos años entre octubre y diciembre nuestra familia pasa por duros momentos y empecé a tomar…pero no es que tomaba sola, mi tentación es tomar con mi familia, Juan y Lupe estaban sacando el nuevo disco de Lupe y yo estaba muy feliz por ellos, no es que estaba triste, había orado mucho por eso durante mucho tiempo”.

Rosie narró que ella misma reaccionó ante lo que estaba sucediendo, su recaída, y nuevamente hizo todo su esfuerzo por superar esta situación.

También mencionó que quiso hablar de lo que le sucedió para mostrar a todos que cuando somos conscientes de los problemas, es el primer paso para poder superarlos y compartir con los demás: “quiero que sepan que no tengo nada que esconder, ustedes confían en mí, no tengo miedo, y quiero que sepas que no tienes qué ser perfecto para que Dios te ame”.