Rosita Pelayo dejó listo su testamento antes de morir

La actriz Rosita Pelayo, quien falleció el pasado 16 de diciembre a los 64 años, por complicaciones de cáncer del cólon, dejó todos sus bienes a su cuidadora Herminia Gómez, quien ha estado con ella en las últimas tres décadas.

Rosita enfrentaba problemas financieros, porque estaba sin trabajo y tenía muchos gastos médicos.

Como estaba en una sociedad con el actor Alberto Estrella y Patricia Villafuerte, no pudo recuperar a tiempo un dinero que había invertido en un negocio con ellos, cerca de $ 1,5 millones de pesos, sin embargo, se supone que para enero del 2024, los responsables tendrán que entregarle la suma a Gómez.

Según el diario El Financiero, en julio de este año, Rosita contó en el programa Ventaneando que estaba en una situación urgente: necesitaba al menos 300 mil pesos para la cirugía en la que le extirparían un tumor canceroso en el colon y no tenía dinero para ello.

La actriz dijo que había hecho una inversión en el proyecto Círculo Teatral (cafetería, foro y casa estudio), ubicado en la colonia Condesa de la CDMX, al lado de su amiga Patricia Villafuerte y el actor Alberto Estrella.

“La Paty fue la que me convenció de entrar a invertir en una cafetería que ella quería poner y le pidió permiso a Alberto, y él le dijo que sí. Después entró otra persona y todos éramos felices, pero se hizo una estructura grande para montar el teatro en la cafetería”, explicó Rosita.

El contrato que ella firmó era a dos años, en 2024 podría recuperar su dinero, pero debido a la gravedad de su enfermedad, pidió que se le devolviera antes: “A mí en cinco meses igual me lleva la…”, explicó.

En agosto, en una emisión del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Pelayo agregó: “(Patricia y Alberto) me dicen que hasta enero de 2024, yo no puedo esperar”. Sin embargo, la actriz aclaró que ambos estaban en buena disposición de ayudarla: “Yo no estoy peleando… pero es lo único que tengo”.

Alberto Estrella se deslindó y dijo en Ventaneando que Rosita no era socia del Círculo Teatral, sino que invirtió en una asociación llamada Soluciones de Crecimiento Empresarial, donde la directora es Patricia Villafuerte.

Luego del fallecimiento de la actriz, el presentador Jorge Zamitis, amigo cercano de Rosita, dijo en un breve encuentro con medios de comunicación que Rosita “nunca le tuvo miedo a la muerte” y antes de estar grave dejó listo su testamento: sus bienes son para Herminia Gómez, su cuidadora durante al menos 3 décadas y quien se encargó de ella, aunque a veces no tenían dinero para pagarle, “la señora lo tiene más que ganado, nunca la dejó”.

Herminia Gómez y Alejandra Beffer acompañaron a la actriz en sus últimos momentos, aún de acuerdo con El Financiero: “Se fue tranquila, en paz, agradeciendo a todos… Fue bajando su pulso, suspiró y partió”, explicó.