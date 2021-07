Ruby Rose hospitalizada tras rechazada en medio de la pandemia de Covid-19

La actriz sufrió para lograr que la atendieran en una sala de emergencias, debido a la saturación por Covid-19.

Con lágrimas en los ojos, la estrella de Orange Is The New Black explicó que le tomó horas ser atendida en la sala de emergencias de un hospital.

“La cirugía salió bien, pero ayer tuve algunas complicaciones y tuve que ir a urgencias, tuve que ir al hospital”, dijo en sus historias de Instagram, según informa el diario Metro.

“Para cuando pensé:” Está bien, tengo que ir al hospital ahora “, llamamos a una ambulancia y nos tomó horas encontrar un hospital que pudiera atenderme a mí o a cualquier otra persona”, agregó entre lágrimas.

“Habían estado rechazando a personas toda la noche y mi caso era bastante serio, así que aguantamos un poco más y tuvimos la suerte de ser aceptados por un hospital después de un pequeño enfrentamiento”.

La actriz de 35 años prosiguió: “Todos fueron increíbles, todos los médicos y enfermeras fueron increíbles. Por favor, manténgase a salvo, traten de mantener a todos los demás a salvo, vacúnense si pueden. Por favor.

“No tiene por qué ser tan difícil para todos y no puedo imaginarme a todas las demás personas que están pasando por situaciones mucho más graves en este momento”.

Además de series como Orange Is The New Black y películas como SAS: Red Notice, Ruby protagonizó Batwoman de CW, pero anunció su partida después de una temporada.

Más tarde reveló que someterse a una operación de espalda y la pandemia de Covid-19 estaban relacionados con su decisión de dejar el programa.

“Ser el protagonista de un programa de superhéroes es difícil”, comenzó Ruby. “Ser el líder en cualquier cosa es difícil”.

“Pero creo que, en ese caso en particular, fue mucho más difícil porque todavía me estaba recuperando de mi cirugía”.

Ruby continuó con Entertainment Weekly: “Me operaron y luego, 10 días después, fui a trabajar, lo que tal vez no fue la mejor idea. La mayoría de las personas se toman alrededor de un mes o tres antes de regresar al trabajo “.