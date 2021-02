Rumores de que Emma Watson se ha comprometido

La actriz británica fue vista con un anillo de compromiso que le habría obsequiado su novio Leo Robinton.

La actriz británica Emma Watson y su novio Leo Robinton pueden haber dado el siguiente gran paso en su relación, según algunos informes.

La estrella de Harry Potter, de 30 años, fue vista luciendo un anillo en su dedo anular, mientras se preparaba para volar para una escapada romántica con su pareja empresario.

Si bien los fanáticos tenían algo para supuestamente celebrar, muchos incluso se quedaron un poco preocupados cuando la actriz de The Perks of Being a Wallflower llegó al aeropuerto de LAX en un patinete con soporte para las rodillas, insinuando que pudo haber sufrido lesiones.

Según el Daily Mail, Watson y Robinton se dirigen juntos a México para un viaje previo a San Valentín.

Los rumores de que los dos se estaban poniendo serios habían estado circulando desde hace un tiempo, ya que también se cree que fue presentada a los padres de Robinton.

