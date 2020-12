Rumores de que era gay afectaron la juventud de Shawn Mendes

El cantante canadiense dijo que realmente sufrió de que lo llamaran gay sin serlo.

Shawn Mendes ha revelado el impacto devastador que los rumores sobre su sexualidad tuvieron en su salud mental.

Durante una entrevista en el podcast Armchair Expert, el cantante canadiense dijo que realmente sufrió.

“Fue muy, muy frustrante para mí porque había algunas personas en mi vida con las que estaba muy, muy cerca … que eran homosexuales y estaban en el armario”, dijo la estrella de 22 años. “Y sentí esta verdadera ira por esas personas”.

Dijo que era complicado abordar los rumores.

“Quieres decir: ‘No soy gay, pero estaría bien si fuera gay. Pero también, no hay nada de malo en ser gay, pero no lo soy’. Realmente no sabes cómo responder a la situación “.

“Todo el mundo me ha estado llamando gay desde que tenía 15 años”, explicó Shawn. “No soy gay y digo, ‘¿Qué significa eso?’ Tenía estos problemas con la forma en que sonaba mi voz. Pensé, ‘¿Cómo me siento?’ Siempre soy el primero en cruzar las piernas y sentarme con una posición de este estilo femenino y realmente sufrí con eso “.

“No crecí luchando”, expresó. “Crecí haciendo que me trenzaran el pelo en la víspera de Año Nuevo. Depende completamente de la forma en que creciste en tu vida y tu entorno”.