Sabine Moussier revela batalla contra misteriosa enfermedad

La actriz reveló que tras meses de síntomas descubrió que podría padecer esclerosis múltiple…

En un momento de vulnerabilidad, Sabine Moussier compartió con sus seguidores los difíciles desafíos que enfrenta en su salud. La actriz, conocida por sus papeles antagónicos en telenovelas como «El privilegio de amar», reveló que ha sido sometida a numerosos estudios médicos y que los doctores sospechan que podría padecer esclerosis múltiple.

«Ojalá esto sirva para que todo mejore y saber que estamos aquí hoy; la vida es ahora», expresó la actriz, quien ha experimentado síntomas como entumecimiento, debilidad y pérdida de memoria.

“Desde hace un año se me empieza a poner el cuello tieso, yo no entendía, [lo] sentía dormido, entumido; hormigueo en las manos, sensaciones diferentes. Me mandaron al hospital de emergencia, fui a ver a un doctor, me pedía que volteara y casi no podía”, explicó.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el funcionamiento del sistema nervioso central [cerebro] y periférico [médula espinal], resultando en parálisis. Esta condición no tiene cura.

«Me he estado rompiendo toda poco a poco, pero estoy luchando», agregó Moussier.