Salma Hayek recibió 2023 en la nieve con su familia

La actriz también usó sus redes sociales para homenajear al rey Pelé…

Salma Hayek viajó con su familia para recibir el año de 2023 en un clima frío y acogedor. La actriz mexicana recargó energías en la nieve para la próxima temporada de entrevistas y viajes promocionales de su nueva película junto a Channing Tatum, «Magic Mike’s Last Dance«, que se estrenará en cines en febrero.

Las vacaciones en familia no le impidieron compartir un homenaje al Rey Pelé en su Instagram, apenas supo de su muerte:

“Perdimos al Rey 👑 ⚽️🖤💧 descanse en paz, mi primer ídolo del fútbol, el gran #Pelé 🥲 🇧🇷”, escribió, al publicar una foto del fallecido jugador.

Salma también mostró en las redes sociales que estaba ‘buscando nieve’ con su hija Valentina y su familia. En la foto aparecen todos en un teleférico. Los fanáticos aprovecharon para desearle a la mexicana un ‘¡Feliz Año Nuevo!’.

En la mañana siguiente compartió una nueva imagen, con un escenario helado detrás de ella, con un mensaje de esperanza para el nuevo Año.

«Buenos días 2023 Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño, me hicieron sentir apreciada y muchas veces me hicieron reír. Siempre aprendo mucho de ustedes y espero esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil Gracias 🙏🏼 a todos mis seguidores de habla hispana».