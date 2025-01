Salma Hayek revela que Donald Trump la invitó a salir

La actriz también cuenta cómo el actual presidente de los Estados Unidos la trató de humillar…

Con la nueva presidencia de Donald Trump, la historia de que Salma Hayek habría rechazado avances románticos del empresario en el pasado se ha reavivado.

Según un informe de Buzzfeed, Trump habría intentado invitar a Hayek a una cita, pero ella lo habría rechazado pues ya estaba en una relación.

La fuente también afirma que, debido al rechazo por parte de la actriz mexicana, Trump habría inventado que Hayek era «muy bajita» para él, por lo cual no querría salir con ella.

Sobre la historia que se viralizó en los medios, Hayek lo explicó todo en ‘El Show del Mandril’ en Radio Centro: “Cuando conocí a ese hombre, tenía novio y él intentó hacerse amigo suyo para conseguir mi número de teléfono […] Consiguió mi número y me llamaba para invitarme a salir”.

Cuando se reveló la historia que la actriz era demasiado «bajita» para Donald Trump, este se habría puesto en contacto con ella: «Más tarde, me llamó y me dejó un mensaje [diciendo] ‘¿Puedes creerlo? ¿Quién diría esto? No quiero que la gente piense eso de ti’”, recordó.

“Él pensó que yo saldría con él para que la gente no pensara que por eso él no quería salir conmigo”, explicó.

“Creo que estaba tratando de hacerme sentir humillada para que saliera con él. No me siento humillada por mi altura”. Sobre esto, finalizó: “Cada vez que habla, miente”.