Salvador Zerboni habla de problema de salud que lo acomete

El actor revela el duro golpe que la salud le propinó y cómo enfrenta este nuevo desafío…

Salvador Zerboni, conocido por sus papeles de villano en televisión, vivió un verdadero susto al despertar sin poder caminar y con una pérdida auditiva que lo dejó desconcertado. «Te duermes con salud y despiertas sin poder caminar y sin escuchar nada», confesó el actor durante la presentación de la obra «Vidita Mía».

El diagnóstico fue hipoacusia súbita, o sordera súbita, una condición que lo obligó a replantearse sus prioridades. Amante de los deportes extremos, Zerboni reconoció que lo que más extraña es salir a correr. En una entrevista para el programa «Hoy», el actor se quebró al hablar de su nueva realidad: «Ahora despierto tomándome un café y me pongo a llorar, porque me urge salir a la calle a correr,me urge platicar, tomarme una cerveza con mis padres, con mis amigos una copa, contar un chiste, salir corriendo, jugar y no puedo».

A pesar del duro golpe, Zerboni ha aprovechado esta experiencia para reflexionar sobre la vida. «Las cosas más sencillas son las cosas más hermosas de la vida», afirmó. El actor invita al público a valorar cada momento y a disfrutar de la compañía de sus seres queridos. «Valoren su tiempo, porque ese no regresa con nada», concluyó.