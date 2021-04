Sarah Ferguson no asistiría al funeral del príncipe Philip por este motivo

Además del número reducido de personas por causa de la Covid-19, Philip “no quería nada” con Sarah Ferguson.

El funeral del príncipe Philip se ha reducido considerablemente debido a la pandemia de Covid-19.

Según las pautas Covid-19 del gobierno del Reino Unido, solo 30 asistentes pueden estar presentes en un funeral.

Si bien no está claro quiénes serán esos 30 miembros, una fuente cercana a la familia real dijo que la ex esposa del príncipe Andrew, Sarah Ferguson, no estará presente.

Esto se debe a que el duque de Edimburgo “no quería tener nada que ver con ella”.

La fuente le dijo a MailOnline: “No está decidido con certeza. Pero me sorprendería que no estuviera porque los números serán limitados”.

“Philip no odiaba a Fergie, pero no quería tener nada que ver con ella. No podía entender por qué ella y Andrew seguían viviendo juntos”.