Sarah Hyland no tiene idea de lo que sucede en la serie Modern Family

La actriz, que interpreta a Haley Dunphy, admite que solo lee el guión de su personaje.

Sarah Hyland no tiene idea de lo que sucede en ‘Modern Family’ hasta que ve el programa.

La actriz de 29 años, que interpreta a Haley Dunphy en el programa, se sorprendió al sintonizar esta semana y conocer la muerte de su abuelo en pantalla Frank (Fred Willard) porque solo lee los guiones de sus propias escenas.

Ella admitió en sus historias de Instagram: “Así que no leo guiones de los episodios de ‘Modern Family’ en los que no estoy, así que descubrí junto con todos ustedes que mi abuelo está muerto. Todavía me siento especial.”

Los fanáticos se quejaron de que la actriz había compartido un gran spoiler, por lo que más tarde volvió para disculparse, pero admitió que había soltado la revelación porque estaba muy sorprendida.

Ella dijo: “Oh, sí, supongo que debería haber puesto una alerta de spoiler por la muerte del abuelo Frank, pero me sorprendió con la guardia baja.

“Como su nieta, pensaría que me invitarían al funeral”, añadió.