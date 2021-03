Sarah Silverman se disculpa públicamente con Paris Hilton

La comediante lamenta haber lastimado a Hilton durante la entrega de los premios MTV 2007.

Sarah Silverman se ha disculpado públicamente con Paris Hilton por burlarse de ella en los premios MTV 2007.

La hermana de Paris, Nicky Hilton, exigió a la comediante que pidiera perdón a principios de esta semana, recordando cómo su hermana se sentó en la audiencia tratando de no llorar, y Sarah respondió el jueves a través de su Podcast de Sarah Silverman.

Confesando que “nunca haría esas bromas hoy”, dijo: “Se me ocurrió en un momento en que los presentadores de programas de entrevistas y los comediantes contratados para burlarse de la cultura pop estaban asando a las celebridades e íconos de la cultura pop más importantes en ese momento y nadie era más grande que Paris Hilton”.

“Así que aquí estamos en un mundo despierto y estoy totalmente metida en él, así es como crecemos, es cómo cambiamos … Estoy muy deprimida al reflexionar sobre el pasado y mi parte en la perpetuación de una mierda realmente fea, y sí, podemos seguir litigando el pasado, pero creo que tal vez eso debería ir acompañado de tener en cuenta cualquier crecimiento que haya surgido con el paso de esos años ”.

El ataque de Silverman a Paris giró en torno a la sentencia de prisión pendiente de la socialité después de que violó su libertad condicional en un caso de conducción imprudente relacionado con el alcohol.

“Aunque estaba emocionada por el éxito de mi monólogo, recuerdo haberla visto entre el público, realmente lo hago, y recuerdo haber visto esa expresión en su rostro y mi corazón se hundió”, agregó Silverman. “Había una persona ahí abajo. Un par de días después le escribí una carta disculpándome, me sentí muy mal y nunca recibí respuesta, ciertamente no lo esperaría de todos modos “.

Ahora parece que Hilton nunca recibió la carta de disculpa y desde entonces ha estado molesta y enojada con Sarah.

“Lamenté las bromas, no años después, sino de inmediato”, admitió Silverman. “Aquí estoy, 14 años después, diciéndote, Paris, que lo siento mucho. Yo tengo mucha más comprensión, creo, ahora.

“No puedo imaginar por lo que estabas pasando en ese momento. Mi comprensión de la humanidad a través de la lente de mi trabajo como comediante aún no se había fusionado y lamento haberte lastimado. La comedia no es siempre verde. No podemos cambiar el pasado, así que lo fundamental es que cambiemos con los tiempos. Lo sentí en el segundo en que vi tu rostro esa noche. Se siente terrible saber que has lastimado a alguien y es importante corregirlo. Espero que esto haga eso “.

Durante su podcast This is Paris de esta semana, Hilton también se dirigió al drama de la entrega de premios de 2007 y les dijo a los fanáticos: “Estaba tan conmocionada y sorprendida porque la había conocido unos años antes en un evento y era dulce. Obviamente estaba muy nerviosa y sabía que estaba a punto de ingresar a la cárcel unas horas más tarde, puse una cara valiente y ella literalmente me golpeó, tan malvada, tan cruel.

“Estaba sentada allí, con ganas de morir, contenía las lágrimas, tenía lágrimas en los ojos… literalmente quería salir corriendo de ese lugar. Toda la audiencia se reía y ella no paraba … Es abuso “.