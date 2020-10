Scott Disick ha sido visto con una nueva hermosa chica en Hollywood

Al ex de Kourtney Kardashian se le vio con otra modelo encantadora en una cita nocturna en West Hollywood.

Scott Disick una vez más capturó la atención cuando fue visto con una hermosa chica en West Hollywood en medio de rumores de romance con la modelo Bella Banos.

Scott Disick parece volver a sus costumbres de playboy cuando se le vio con otra modelo encantadora en una cita nocturna en West Hollywood, ya que anteriormente provocó rumores de romance con Bella Banos.

Scott fue fotografiado mientras salía de un hotel de lujo en West Hollywood acompañado por una hermosa rubia.

La estrella de 37 años ha estado disfrutando de citas con modelos deslumbrantes después de su separación con Sofia Richie en agosto.

Según un medio de comunicación, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ fue fotografiado el jueves disfrutando de una cita con una mujer misteriosa en West Hollywood, luciendo un look casual con una colorida camisa abotonada y pantalones beige. Mientras que su supuesta compañera lucía un minivestido pequeño de color verde azulado y tacones hasta la rodilla.

Su aparición con la nueva chica se produce después de que el inversionista inmobiliario fuera visto con dos mujeres disfrutando de una cita doble en el antro de celebridades Catch a principios de este mes.

El primero de octubre, se reunió con la modelo Bella Banos, para una cita en Nobu, Malibu.

Mientras tanto, la ex de Scott, Sofia Richie, lo dejó de seguir en Instagram cuando aparecieron las fotos de él y Bella.