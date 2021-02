Scott Disick no está celoso de romance de Kourtney Kardashian con Travis Barker

Se dice que Scott está al tanto de la relación de su ex pareja, y no tiene sentimientos de celos al respecto.

Según los informes, Scott Disick está al tanto de la supuesta relación de su ex Kourtney Kardashian con Travis Barker.

Los dos, que han estado saliendo durante aproximadamente un mes, no han confirmado públicamente su romance.

Barker, quien saltó a la fama como baterista de Blink-182, recientemente mostró su afecto por la estrella de ‘KUWTK’ en los comentarios de su última foto en traje de baño compartida en Instagram.

Una fuente le dijo a Us Weekly que “Scott es consciente de que están juntos y está de acuerdo”. El rompecorazones no siente envidia por su romance.

Scott y Kourtney, que tuvieron un romance tempestuoso durante años, son padres orgullosos de tres hijos: Mason, 11, Penelope, ocho y Reign, seis.

Kendall Jenner, en un nuevo tráiler de la última temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’, dijo que Kourtney y Scott están ‘definitivamente hechos el uno para el otro’.

Después de su ruptura final en 2015, Kourtney pasó un tiempo enamorando al modelo argelino Younes Bendjima. También estuvo brevemente vinculada al modelo Luka Sabbat.

Por otro lado, Scott está saliendo con la modelo Amelia, de 19 años, que ha sido abierta sobre sus experiencias pasadas con la anorexia. El rompecorazones también disfrutó de una relación de dos años con la hija de Lionel Richie, Sofía.