Scott Disick no está desconcertado por romance de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Scott no se siente amenazado por el romance de su ex con Barker, ya que como padre de sus hijos, siempre tendrá un lugar especial.

Kourtney Kardashian y Scott Disick están avanzando en sus vidas románticas, y ninguno de ellos está molesto por los nuevos intereses románticos del otro.

Después de estar saliendo durante nueve años con Scott, Kourtney ahora está saliendo con su amigo Travis Barker y Scott está saliendo con Amelia Hamlin, de 19 años.

El torbellino de romance entre Kourtney y Travis no parece desconcertar a su expareja en absoluto.

“Scott sabe que siempre tiene un lugar especial en el corazón de Kourtney y que nunca podrá ser reemplazado y que siempre estará en la imagen, ya que es el padre de sus hijos. No está amenazado por la relación de Kourtney y Travis en este momento. ”, Dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Mientras tanto, Kourtney no está vigilando a Scott en absoluto, “No cree que dure mucho y se está divirtiendo tanto con Travis que realmente no es algo en lo que ni siquiera piense”, agregó la fuente. “Ella conoce a Amelia, es joven, bonita y del tipo de Scott, pero en realidad no le importa “.