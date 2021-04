Scott Disick odia ver a Kourtney Kardashian “con otro chico”

En un nuevo episodio de Keeping Up With The Kardashians, Disick dejó claro sus sentimientos al respecto.

Scott Disick recientemente reclamó a su amada Kourtney Kardashian por supuestamente coquetear con un salvavidas a sus espaldas.

Disick se puso el corazón en la mano durante un episodio de Keeping Up With The Kardashians y fue citado diciendo: “Siento que no me gusta verte con otro chico”.

“Me duele [sic] cuando estás con otra persona y te despiertas, como, mirando fotos tuyas con este chico con el que estabas saliendo”.

Si bien Kourtney estaba completamente desconcertada por la repentina acusación, dejó en claro: “Definitivamente no estaba coqueteando con el salvavidas”.

Vea el intercambio de ideas de la expareja, abajo: