Scott Disick revela porque Sofía Richie terminó el romance con él

Scott cree que su romance con Sofía fracasó porque no pudo brindarle la atención que ella quería.

La estrella de reality show, Scott Disick, quien salió con su ex Sofia Richie durante tres años, se ha sincerado sobre su ruptura.

Scott y Sofia confirmaron su separación definitivamente en agosto de 2020 después de salir durante tres años desde finales de 2017.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians dijo que cree que su romance con Sofía fracasó porque no pudo brindarle la atención que ella quería.

Esto lo reveló en el último teaser de la última temporada de KUWTK.

Scott se sentó con su ex Kourtney Kardashian, con quien comparte tres hijos, y le contó sobre su separación con Sofía.

Él cree que Sofia Richie se sintió “descuidada” en su relación debido al tiempo que sigue pasando con la madre de sus tres hijos, Kourtney y los niños.

Scott dijo: “Me doy cuenta de que Sofía ha sido una auténtica policía, pero la verdad es que cualquiera que salga con alguien se sentirá descuidado cuando su pareja pase más tiempo con su ex que con ella”.

La última temporada de Keeping Up With The Kardashians debutará el 18 de marzo.