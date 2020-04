Se desarrolla una nueva versión animada de Robin Hood

El remake se está desarrollando en un formato híbrido CGI / live-action para el servicio de transmisión Disney + (Disney Plus).

Disney está en las primeras etapas de desarrollo de una nueva versión de su comedia musical animada de 1973 “Robin Hood”.

El remake se está desarrollando en un formato híbrido CGI / live-action, muy parecido a los remakes de Disney de “El Libro de la Selva” y “Dumbo”.

La película será rehecha para el servicio de transmisión Disney + (Disney Plus), informa variety.com.

El director de “Blindspotting”, Carlos López Estrada, dirige el proyecto, mientras que Kari Granlund, quien escribió el guión para el reinicio de Disney Plus de “Lady And The Tramp” el año pasado, escribirá el nuevo “Robin Hood”. Justin Springer, cuyos créditos de Disney incluyen “Dumbo” y “Tron: Legacy” está produciendo la película. Estrada y Granlund se firmaron a principios del mes pasado, antes de que estallara la pandemia COVID-19.

El guión original de 1973 gira en torno a la clásica historia de Robin Hood, Little John, Friar Tuck, Maid Marian y el Sheriff de Nottingham. Robin Hood, retratado como un zorro, lideró la lucha contra los impuestos excesivos del Príncipe John. Little John fue representado como un oso, Fray Tuck como tejón, el Príncipe John como un león, el sheriff de Nottingham como un lobo y Maid Marian como una zorra.

La canción de la película “Love” recibió una nominación al Oscar por Floyd Huddleston y George Bruns, pero perdió ante “The Way We Were”. “Robin Hood” (1973) ganó US$ 32 millones en la taquilla con un presupuesto de US$ 5 millones.