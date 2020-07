Se ha casado la ex novia del príncipe Harry, Cressida Bonas

La joven sudafricana, que mantuvo un romance de dos alos con el príncipe, se ha casado con su prometido Harry Wentworth-Stanley.

La ex novia del príncipe Harry, Cressida Bonas, se ha casado con su prometido Harry Wentworth-Stanley.

La joven sudafricana, que salió con el duque de Sussex durante dos años, fue fotografiada montando a caballo con su esposo con un sencillo vestido blanco en una imagen compartida por su hermano Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe.

Calthorpe subtituló la imagen: “Señor y señora … Mi pequeña cabalgando hacia su hermoso futuro con su Harry Hat”.

Aunque no se compartieron más detalles de la boda, las restricciones gubernamentales sobre el número de asistentes lo convirtió en una ceremonia pequeña, algo que Bonas dijo anteriormente que sería preferible.

En enero, le dijo al Evening Standard: “No tendré una gran boda, no somos realmente nosotros. No somos personas tradicionales, a pesar de que Harry me lo propuso de una manera tradicional, nunca pensé en cómo alguien me lo propondría. Y no quiero un vestido blanc de encajes. La gente se ve hermosa en ellos, pero no creo que lo haga “, dijo.

Bonas siempre ha sido discreta sobre su relación con el príncipe Harry, aunque en una entrevista con el Evening Standard dijo que había aceptado que “la gente siempre le preguntará” sobre el duque.