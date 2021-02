Se sabrá que provocó el divorcio de US$2.2 mil millones de Kim Kardashian y Kanye West

Un diario británico asegura que Kim documentará en su reality show que la llevó a pedir el divorcio de Kanye.

Pronto podríamos ver de cerca exactamente qué provocó el colapso del matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West. Las megaestrellas se están divorciando y están listas para repartir su fortuna de US$ 2,2 mil millones en los próximos meses.

De acuerdo con el diario The Mirror los detalles de la separación podrían ser vistos en un programa de televisión.

Kim terminó de filmar la última temporada de Keeping Up With the Kardashians el mes pasado, semanas después de que aparecieran los primeros informes de su inminente divorcio.

Kim solicitó el divorcio de Kanye, después de siete años de matrimonio, el viernes 19 de febrero.

A finales de este año, la familia se trasladará a la plataforma Hulu de Disney, donde su nueva serie se emitirá a finales de 2021.

Según la publicación, eso también puede permitirnos ver qué pasó con la pareja, porque se ha informado que la nueva serie también abordará su separación.

Una fuente cercana a Kim comentó sobre su decisión de terminar su relación con West:

“Kim definitivamente está triste, pero confía en su decisión de divorciarse de él, porque sabe que es lo mejor para ella y su familia. Además, ella ya se siente como si estuviera divorciada desde hace meses. Ha pasado mucho tiempo y se siente aliviada de poder finalmente seguir adelante”.