Secretos del trabajo de Tom Cruise son revelados por Jake Johnson

El comediante de 43 años reveló como es la ética de trabajo de Cruise, que espera que los demás estén a su propio nivel.

El actor y comediante estadounidense Jake Johnson reflexionó sobre la ética laboral del héroe de acción de Hollywood Tom Cruise al evaluar su conducta en los escenarios de las películas.

El comediante de 43 años actuó con Tom Cruise en la película en movimiento de 2017 The Mummy. “Es un tipo intenso”, dijo Jake Johnson el martes 10 de agosto en un episodio del podcast “The Last Laugh” de The Daily Beast.

Tom Cruise, según Jake, tiene expectativas de un excelente trabajo de sus compañeros de reparto para igualar el suyo. “En términos de un cineasta, quiere entretener a la audiencia, y si no te preocupas por eso, te dejará sin aliento”, dijo.

“Porque él está allí para entretener a la audiencia y está dispuesto a ponerse realmente en peligro para hacerlo”.

Jake Johnson mencionó la devoción de Tom Cruise por el trabajo, ya que a menudo insiste en hacer sus acrobacias sin el uso de dobles de acción. “Saltamos juntos edificios que explotaron”, relató.

“Estábamos en un edificio de tres pisos que se derrumbó, aterricé de espaldas y le dije que algo salió mal porque me lastimé. Y él dijo: ‘¿Herido o herido?’ Yo dije: ‘¿Cuál es la diferencia?’ Y él dijo: ‘¿Puedes ir de nuevo o algo está roto?’ Y yo dije, ‘No, quiero decir, puedo ir de nuevo’. Luego dice: ‘Así que estás herido’. Por supuesto que estás herido. Te caíste de un edificio de tres pisos “.

Jake Johnson no solo hizo la diferencia entre estar “herido” y “herido”, sino que también se enfrentó cara a cara con la realidad de Tom Cruise. “No está fingiendo”, continuó. “Cuando lo ves montado en un caballo y lo tiran, se dobla y se dobla, tiene la espalda magullada. Pero le encantan las tomas “.