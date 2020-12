Selena Gomez anima a las personas a amar su cuerpo a pesar de sus cicatrices

La cantante, que tiene grandes cicatrices por su trasplante de riñón, habla sobre ‘abrazarse a sí misma’.

Selena Gomez siempre ha animado a las personas a amar su cuerpo a pesar de todas las cicatrices que puedan tener.

La cantante ha aparecido en la portada de la revista People este mes, donde habla sobre “abrazarse a sí misma”.

La cantante que sufre de lupus, una enfermedad autoinmune, se sometió a un trasplante de riñón en 2017.

Hablando sobre lo mismo, Gomez reveló: “Al comienzo de mi recuperación, estaba un poco triste. Ya estás pasando por algo, y luego está la presión adicional de ‘no me veo igual, no sé si me siento cómoda en mi cuerpo ‘”.

“Pero también estoy rodeada de algunas de las mejores personas, que ven más allá de las cosas en las que a veces nos vemos envueltos. No estaría aquí si no fuera por esa cicatriz, y ahora lo veo de una manera muy diferente”, continuó. “Me siento más como una guerrera”.

Anteriormente, Gomez mostró sus cicatrices con orgullo en una publicación de Instagram en la que muchas estrellas la elogiaron por mostrar un inmenso coraje.

“Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que saliera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían “, escribió Gómez en su publicación.

“Ahora, más que nunca, me siento confiada en quién soy y por lo que pasé … y estoy orgullosa de eso. T – Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette cuyo mensaje es simplemente que … todos los cuerpos son hermosos “, dijo la estrella.